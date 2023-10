Ataque a tiros deixa três mortos em shopping de luxo na Tailândia

A polícia da Tailândia prendeu um suspeito de 14 anos após um ataque a tiros em um shopping de luxo na capital Bangkok, nesta terça-feira, 3. De acordo com as autoridades, o incidente deixou ao menos três pessoas mortas e quatro feridas.

O suspeito, segundo as autoridades, foi detido e interrogado. Os serviços de emergência tailandeses compartilharam imagens de um policial algemando um indivíduo caído de bruços no chão, e outra de um policial apreendendo uma arma do chão. Nas redes sociais, circularam vídeos caóticos do tiroteio.

