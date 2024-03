Com apoio de Obama e Clinton, Biden quer levantar US$ 25 milhões em evento

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, terá apoio dos ex-presidentes democratas Barack Obama e Bill Clinton durante um evento para arrecadação de fundos em Nova York nesta quinta-feira, 28, com objetivo de impulsionar sua campanha na corrida pela Casa Branca. O evento pretende levantar mais de US$ 25 milhões, que seria um recorde na política americana, segundo sua campanha.

O evento do Radio City Music Hall, mediado pelo apresentador do programa “The Late Show“, Stephen Colbert, não será televisionado e espera um público de 5 mil pessoas. Os ingressos custam entre US$ 250 e US$ 500 mil, segundo a agência de notícias Reuters, e os participantes que pagarem mais caro poderão tirar uma foto ao lado dos três presidentes.

Confirmaram presença no evento personalidades como a cantora Lizzo, o ator Ben Platt, a cantora Cynthia Erivo, a rapper e atriz Queen Latifah e Lea Michele (a Rachel Berry da série de TV “Glee“). O evento pode ser assistido online pelo valor de US$ 25, e alguns trechos devem ser publicados nas redes sociais pela campanha de Biden.

Batalha por votos

O ato faz parte de uma estratégia política para aumentar a popularidade do presidente norte-americano, que possui apenas 40% de aprovação popular, segundo uma pesquisa Reuters/Ipsos.

O apoio de Obama é importante para reconquistar o voto de eleitores jovens e progressistas que se voltaram contra Biden depois do seu apoio a Israel na guerra em Gaza. O ex-presidente chegou a visitar a Casa Branca para defender a lei de saúde Affordable Care Act que, segundo Biden, está sendo ameaçada pelos republicanos.

Máquina de fazer dinheiro

Após o aumento da preocupação dos eleitores em relação à saúde física e mental do presidente de 81 anos, Biden e sua vice, Kamala Harris, atravessaram o país no início desse mês para reforçar sua campanha nos principais estados americanos. O presidente preferiu públicos menores, para se mostrar mais acessível aos cidadãos comuns.

Biden já arrecadou mais de US$ 53 milhões em fevereiro e US$ 10 milhões em apenas 24 horas depois do seu discurso ao Congresso, no dia 7 de março. O sucesso nas arrecadações fez com que o candidato democrata ultrapassasse os valores de seu principal rival, Donald Trump.

O republicano se pronunciou sobre o evento e apelou por apoio financeiro de seus eleitores na quarta-feira. “O cartel Obama-Clinton acha que vai nos vencer amanhã, mas eu tenho algo que eles NUNCA terão”, disse o ex-presidente, se referindo aos seus apoiadores.