Cidade japonesa bloqueia vista do Monte Fuji contra turistas indesejados

As autoridades da cidade de Fujikawaguchiko, no Japão, instalaram nesta terça-feira, 21, uma barreira de malha de ferro para bloquear a vista do Monte Fuji, uma medida tomada para desencorajar a chegada recorde de turistas. Segundo os moradores da região, muitos visitantes chegam no local violando regras de trânsito em busca da foto perfeita da icônica montanha.

A rede preta de 20 metros de comprimento e 2,5 metros de altura começou a ser instalada de manhã por funcionários municipais. O local em que foi plantada a barreira oferece uma vista da montanha coberta de neve, perto de uma loja de conveniência chamada Lawson’s.

Alguns moradores afirmam que multidões costumam se aglomerar no local e estacionar ilegalmente, impedindo que outros pedestres utilizassem a calçada. Além da loja, a rede também vai proporcionar descanso à Clínica Odontológica Ibishi, onde turistas também estacionavam sem permissão – e até subiam nos telhados para tirar fotos “instagramáveis”.

Medida drástica

Anunciada em abril pela prefeitura, a medida foi motivada pelo incômodo com atitudes “incivilizadas” dos turistas. O número de visitantes no Japão tem aumentado drasticamente: só entre os meses de março e abril de 2024, mais de três milhões de pessoas aportaram no país – um recorde.

Turistas mal comportados são um problema em muitos destinos populares em todo o mundo, e o fenômeno ganhou até nome: “overtourism“. Por exemplo, Veneza começou a cobrar uma taxa de entrada de cinco euros para visitantes que não pernoitam na cidade, enquanto a Grécia limitou o número de chegadas à famosa Acrópole em Atenas.

No entanto, o problema específico para Fujikawaguchiko é que os turistas vão para o local apenas para tirar fotos do Monte Fuji. Em seguida, tendem a voltar para Tóquio, o que significa que a economia local não é beneficiada. Além disso, na própria montanha, autoridades pretendem impor uma taxa de acesso e um limite diário de visitas a partir do segundo semestre.