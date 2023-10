CIA previu escalada de violência do Hamas, segundo autoridades dos EUA

Autoridades dos Estados Unidos afirmaram que dois relatórios confidenciais da agência de inteligência CIA, com alertas sobre uma possível onda de ataques do Hamas, foram publicados dias antes do terrorismo protagonizado pelo grupo palestino contra civis israelenses no último sábado, 7.

De acordo com reportagem do jornal americano The New York Times, publicada nesta sexta-feira, 13, os documentos que circularam entre legisladores americanos não previam a ação do Hamas com detalhes, muito menos da maneira complexa e multifacetada como ocorreu, mas não deixaram de ser um aviso sobre uma possível escalada de violência.

O primeiro documento, de 28 de setembro, falava da possibilidade do Hamas atacar Israel com foguetes por vários dias seguidos. E o segundo, de 5 de outubro, baseou-se no primeiro, mas foi mais sintético e teria constado no resumo diário da CIA sobre informações de inteligência, segundo o Times.

Apesar das previsões, os funcionários que conversaram com o jornal americano em condição de anonimato disseram que a inteligência americana não transmitiu nenhum dos documentos ao alto escalão da Casa Branca, nem os colocou em condição de destaque.

