China seguirá a direção do socialismo com características próprias

Em discurso na comemoração do centenário do Partido Comunista da China (PCC), realizada em 1º de julho em Beijing, o secretário-geral do Partido e presidente da República, Xi Jinping, relembrou a gloriosa trajetória do PCCh nestes 100 anos e expôs a visão sobre o futuro promissor da revitalização da nação chinesa. O presidente chinês declarou ao mundo que a China alcançou o objetivo para o primeiro centenário, a saber, a construção integral de uma sociedade moderadamente próspera. A China inicia, agora, uma nova jornada para se transformar num país socialista moderno e poderoso, e o PCC trará maiores contribuições para o grande rejuvenescimento da nação chinesa e o progresso da humanidade.

Com direção firme, a China seguirá o caminho do socialismo com características chinesas. O Presidente Xi salientou que “o socialismo com características chinesas é uma conquista fundamental alcançada pelo Partido e pelo povo através de grandes lutas e a grande custo, e é o caminho certo para alcançar o grande rejuvenescimento da nação chinesa. À medida que defendemos e desenvolvemos o socialismo com características chinesas e que impulsionamos o progresso coordenado em termos materiais, políticos, éticos, culturais, sociais e ecológicos, criamos uma nova via para a modernização da China e um novo modelo para o progresso humano.” Neste momento, a revitalização da nação chinesa tornou-se um processo histórico irreversível. O país manter-se-á firme no seu caminho de desenvolvimento autônomo e promoverá o avanço coordenado e sustentável nas esferas econômica, política, cultural, social e ambiental. Ao mesmo tempo, queremos aprender com todas as conquistas benéficas das outras culturas, respeitando o direito dos povos à escolha autônoma de modelos institucionais e vias de desenvolvimento, sem nos envolvermos na exportação de sistemas ou na competição ideológica.

Com foco no bem-estar do povo, a China unirá a nação para criar uma vida melhor para todos. Como salientou o presidente Xi Jinping, “desde o dia da sua fundação, o Partido definiu como sua missão o bem-estar do povo chinês e o rejuvenescimento da nação chinesa.” “O Partido tem no povo suas raízes, seu sangue e sua força.” “O Partido sempre representa os interesses fundamentais de todo o povo chinês, sem interesse de qualquer grupo de interesse, categoria de poder ou estrato privilegiado.” Na nova jornada, ao defender o propósito fundamental de servir ao povo de forma dedicada, o PCC colocará em prática uma filosofia de desenvolvimento centrada nas pessoas, promoverá a democracia ao longo de todo o processo, salvaguardará a justiça e a equidade sociais, e resolverá os desequilíbrios e a inadequação no crescimento. Com a garantia e melhoria da vida do povo por meio de desenvolvimento, faremos um progresso mais notável e substantivo em direção ao desenvolvimento humano completo e à prosperidade para todos.

Com aprofundamento de reforma e abertura, a China compartilhará maiores oportunidades do desenvolvimento. O presidente Xi apontou que a reforma e abertura são cruciais para ditar o destino e o futuro da China contemporânea e forneceu garantias institucionais e condições materiais para o grande rejuvenescimento da nação chinesa. Com base nas novas demandas trazidas pelas mudanças na principal contradição da sociedade chinesa e nos novos desafios impostos pela evolução da conjuntura internacional, o governo chinês, neste novo estágio, implementará o novo conceito de desenvolvimento de forma integral, precisa e abrangente, e construirá um novo paradigma em busca do crescimento de alta qualidade. O país elevará o nível de abertura ao exterior, estimulará ainda mais a vitalidade dos atores do mercado e a criatividade social, melhorará a capacidade de inovação científica e tecnológica, acelerará a transição verde do seu modelo de crescimento e buscará a coexistência harmoniosa entre o Homem e a Natureza. Com isso, daremos passos firmes rumo à nação socialista moderna e poderosa em todas as frentes.

Com atenção ao bem comum da humanidade, a China promoverá a construção de uma comunidade de futuro compartilhado. O presidente Xi afirmou: “Paz, concórdia e harmonia são ideias que a nação chinesa busca e cultiva há mais de 5 milênios. Em nossos genes, não há traços agressivos ou hegemônicos”. “A China sempre trabalhou para construir a paz mundial, impulsionar o desenvolvimento global e defender a ordem internacional.” Independentemente do seu grau de desenvolvimento, a China continuará defendendo a bandeira da paz, do desenvolvimento, da cooperação e do benefício mútuo, com uma política externa independente em busca da paz e um caminho de desenvolvimento pacífico. Trabalhará para construir um novo tipo de relações internacionais e uma comunidade de futuro compartilhado, além de promover o desenvolvimento de alta qualidade da iniciativa Cinturão e Rota e proporcionar ao mundo novas oportunidades com o crescimento chinês. O PCC vai continuar a promover os valores humanos compartilhados de paz, desenvolvimento, equidade, justiça, democracia e liberdade e continuará fiel à cooperação e não ao confronto, à abertura e não ao isolamento, ao benefício mútuo e não ao jogo de soma zero, além de combater o hegemonismo e a política de poder. Da mesma forma, o povo chinês jamais aceitará a intimidação, a opressão ou a subjugação por qualquer força estrangeira.

(Yang Wanming, Embaixador da China no Brasil)