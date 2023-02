China promete ‘resposta necessária’ após EUA derrubarem balão ‘espião’

O governo chinês declarou na manhã deste domingo, 5, “forte insatisfação” e sinalizou que daria “respostas necessárias”, após o presidente dos Estados Unidos Joe Biden elogiar o Pentágono pela derrubada de um suposto balão chinês que espionava países no continente americano, ação realizada no último sábado, 4. O Ministério das Relações Exteriores da China lamentou o ocorrido e definiu a atitude americana como “uma reação exagerada e uma violação séria da prática internacional”.

Segundo as informações da Agência France-Presse, a aeronave vagou diversos dias pelo espaço aéreo da América do Norte até ser atingida no estado da Carolina do Sul. Lloyd Austin, secretário de Defesa dos EUA, disse que a presença do balão na América era uma “violação inaceitável da soberania estadunidense”. Biden elogiou os pilotos envolvidos na operação. “Eles derrubaram com sucesso. E quero cumprimentar nossos aviadores que conseguiram”, disse.

Desde quinta-feira, autoridades americanas destacam a presença do “balão de vigilância” da China, o qual o país admitiu propriedade, mas informou ser para fins meteorológicos. Segundo a Agência France-Presse, funcionários do alto escalão americano defendem que a China, com o uso desses balões, tentava monitorar locais “militares sensíveis”.