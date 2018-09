China denuncia EUA na OMC e anuncia novas tarifas de US$ 60 bilhões

Em resposta às novas tarifas impostas pelos Estados Unidos, o governo da China anunciou nesta terça-feira (18) a imposição de tarifas às exportações americanas no valor de 60 bilhões de dólares. O Ministério do Comércio do país asiático também afirmou que apresentou na Organização Mundial do Comércio (OMC) uma queixa contra a medida protecionista americana.

“A China será forçada a adotar contramedidas para proteger seus interesses e direitos legítimos, assim como a ordem do livre-comércio global”, disse o Ministério em nota, ao acrescentar que espera que os Estados Unidos considerem as “consequências danosas” de sua ação e que a corrija a tempo com “medidas convincentes”.

“Apesar da decidida oposição da China e da apresentação de queixas formais, os EUA insistiram em adotar uma postura errônea, violando as normas da Organização Mundial do Comércio”, diz o comunicado divulgado pelas autoridades chinesas.

A Casa Branca informou que Estados Unidos vão impor, a partir do próximo dia 24, sobretaxa de 10% no valor de 200 bilhões de dólares sobre as exportações chinesas para seu mercado. O presidente americano ainda ameaçou lançar uma terceira rodada de tarifas, caso a China retalie.

“A China tem que responder para manter seus direitos e interesses, além da situação de livre-comércio”, disse em entrevista coletiva o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês Geng Shuang.

Diante dos últimos acontecimentos, o temor da comunidade internacional é de que as retaliações mútuas e o avanço protecionista americano saia do controle, afetando a economia mundial.

O Tesouro americano advertiu em várias ocasiões que a maior ameaça para o crescimento econômico americano era uma guerra comercial.

Após conhecer a decisão dos Estados Unidos, a Câmara de Comércio dos EUA na China (AmCham China) também criticou as novas tarifas e afirmou que as empresas americanas que operam no gigante asiático serão prejudicadas.

Por sua parte, o vice-presidente da Comissão Europeia responsável pela estabilidade financeira, Valdis Dombrovskis, que está na China para uma visita oficial, disse que a nova decisão americana aumentará os riscos de queda para a economia.

(Com EFE e Reuters)