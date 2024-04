Chefe de inteligência militar de Israel renuncia por falhas perante Hamas

O Chefe da Diretoria de Inteligência das Forças de Defesa de Israel (FDI), Major General Aharon Haliva, apresentou um pedido de demissão nesta segunda-feira, 22, e disse que deixará o cargo assim que seu sucessor for nomeado. Na renúncia, o militar pediu desculpas por ter falhado em prever o ataque do grupo terrorista Hamas em 7 de outubro do ano passado, que deu início à guerra em Gaza.

Na carta de renúncia, Haliva assume a responsabilidade e afirma que carregará para “sempre a terrível dor da guerra”.

“A divisão de inteligência sob meu comando não esteve à altura da tarefa que nos foi confiada”, afirmou Haliva. “Eu carrego aquele dia comigo desde então. Dia após dia, noite após noite. Carregarei para sempre a terrível dor da guerra”.

Na carta, Haliva pede “uma investigação exaustiva sobre os fatores e circunstâncias” que levaram ao ataque.

“Total responsabilidade”

Haliva, dez dias depois do atentado de 7 de outubro, já havia dito que tinha “total responsabilidade” pelas falhas de inteligência em torno do ataque do Hamas. Agora, ele tornou-se o primeiro funcionário de alto escalão do Exército a deixar o cargo desde o início do conflito.

O jornal americano The New York Times informou há meses que os serviços de inteligência israelenses haviam interceptado planos detalhados do Hamas para um ataque em grande escala contra o território de Israel, muito antes do atentado de 7 de outubro. Ainda assim, o Exército e os serviços de inteligência do país concluíram que o grupo palestino não seria capaz de levar a cabo uma operação desta magnitude.

O atentado conduzido pelo Hamas no ano passado correspondia ao plano que a inteligência israelita tinha obtido, mas rejeitado como improvável. Pelo menos 1.200 israelenses foram assassinados em apenas um dia, além de outros mais de 5 mil terem ficado feridos e 250 haverem sido sequestrados pelos terroristas.