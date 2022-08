Chefe da ONU pede pacote de ajuda ao Paquistão por ‘monção com esteroides’

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse nesta terça-feira, 30, que o Paquistão está enfrentando uma “monção com esteróides”, depois que as inundações submergiram cerca de um terço do território do país, e lançou um apelo para que o mundo doe 160 milhões de dólares para ajudar as dezenas de milhões de pessoas afetadas no desastre.

Pelo menos 1.136 pessoas foram mortas desde junho e estradas, plantações, casas e pontes foram destruídas em todo o país. As chuvas recordes deste ano são comparáveis às enchentes devastadoras de 2010, que deixaram mais de 2.000 mortos em todo o Paquistão.

Em uma mensagem de vídeo, Guterres chamou o sul da Ásia de “ponto crítico da crise climática”, onde as pessoas têm 15 vezes mais chances de morrer devido aos impactos do clima do que em qualquer outro lugar do mundo.

“Vamos parar de sonambulismo em direção à destruição do nosso planeta pelas mudanças climáticas. Hoje, é o Paquistão. Amanhã, pode ser o seu país”, disse.

De acordo com autoridades nacionais, mais de 33 milhões de paquistaneses foram afetados pelas chuvas deste ano, o equivalente a uma em cada sete pessoas. Segundo relatos dos moradores, não há nenhuma casa segura no país neste momento e são necessários itens de primeiros socorros, alimentos básicos e água.

Na última segunda-feira, 29, a ministra de mudanças climáticas do Paquistão, Sherry Rehman, descreveu a situação como um “desastre humanitário induzido pelo clima de proporções épicas”. Atualmente, o país produz apenas 1% de toda a emissão do gás do efeito estufa do planeta, mas está entre os 10 lugares mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas.

São muitos os fatores que contribuem para as grandes inundações, mas o aquecimento da atmosfera causado pelas mudanças climáticas aumenta a probabilidade de chuvas extremas. Desde o início da era industrial, o planeta já aqueceu cerca de 1,2ºC e esse número pode continuar aumentando caso os governos não se movimentem para reduzir as emissões.

De acordo com o ministro do Planejamento do Paquistão, as estimativas iniciais apontam para um prejuízo de 10 bilhões em danos ao mesmo tempo que muitas famílias estão sofrendo com escassez de alimentos. Além disso, vastas áreas agrícolas foram devastadas pelas chuvas deste ano, prejudicando o fornecimento e elevando os preços.

A situação é mais grave nas províncias que estão próximas do nível do mar, mas há regiões montanhosas também gravemente atingidas pelas enchentes. Em vilarejos isolados ao norte, milhares de pessoas receberam ordens de evacuação à medida que novas catástrofes possam acontecer.

A ajuda internacional já começou a chegar no país, mas ainda é tímida. Os Emirados Árabes Unidos e a Turquia entregaram barracas e medicamentos ao governo, enquanto os Estados Unidos e o Reino Unido prometeram prestar apoio em breve. Além deles, o Fundo Monetário Internacional anunciou na última segunda que havia aprovado um empréstimo de 1,2 bilhão de dólares para o país.