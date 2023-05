Charles faz primeiro aceno à multidão da sacada do Palácio de Buckingham

Oficialmente coroado neste sábado, 6, o rei Charles III deu prosseguimento a uma antiga e aguardada tradição da monarquia britânica: acenar à multidão da sacada do Palácio de Buckingham. Apesar de uma chuva fina, apoiadores mostraram entusiasmo assim que a família começou a aparecer.

A primeira aparição na varanda real registrada foi em 1851, quando a rainha Vitória cumprimentou os apoiadores durante as comemorações para marcar a abertura da Grande Exposição. Desde então, tornou-se uma parte importante dos eventos reais, com fotos geralmente aparecendo nas primeiras páginas no dia seguinte.

Enquanto o Charles e a rainha Camilla acenavam, aeronaves da Força Aérea Real sobrevoavam o palácio, ao mesmo tempo que apoiadores gritavam frases como “God Save the King” (Deus salve o rei, em português). Ao lado do casal real estavam outros membros do alto escalão da realeza, incluindo os irmãos de Charles, o príncipe Edward e sua esposa Sophie e a princesa Anne.

William e Catherine, príncipe e princesa de Gales, também estiveram presentes, junto com seus filhos George, Charlotte e Louis.

A ausência mais sentida, no entanto, foi do príncipe Harry, filho mais novo do rei e centro de uma rusga pública da família real que envolve até acusações de racismo.

Durante o evento de coroação, na Abadia de Westminster, Harry chegou sem a pompa do irmão e de terno, depois de perder seus títulos militares ao abrir mão das funções reais. O caçula foi ainda colocado na terceira fila da abadia, atrás de pessoas “mais importantes”, na visão dos organizadores.