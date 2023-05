Harry chega à coroação com primas e é relegado à terceira fila

Centro de uma rusga pública da família real que envolve até acusações de racismo, o príncipe Harry chegou à coroação do pai, o rei Charles III, acompanhado apenas de primos neste sábado, 6. Assim com ele, as princesas Eugenie e Beatrice, e Zara e Peter Phillips, filhos da princesa Anne, não fazem parte do número central da família real.

Vestindo um terno, depois de perder seus títulos militares ao abrir mão das funções reais, Harry foi colocado na terceira fila da Abadia de Westminster, atrás de pessoas “mais importantes”, na visão dos organizadores.