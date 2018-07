Chanel anuncia modelo refugiada sul-sudanesa Adut Akech como novo rosto

A nova campanha da Chanel para a pré-coleção outono-inverno 2018/2019, lançada nesta sexta-feira, tem como protagonista a modelo refugiada sul-sudanesa Adut Akech, que abriu e fechou os dois últimos desfiles da marca. Akech foi no começo deste mês a segunda modelo negra a vestir um traje de noiva na passarela da marca, ao encerrar um desfile de alta-costura.

Nascida em 1999 no que agora é o Sudão do Sul (independente do Sudão desde 2001), Adut Akech passou a infância no campo de refugiados de Kakuma, no Quênia, e com seis anos se mudou junto com sua família para Austrália. Envolvida na luta contra as armas de fogo, reivindicou sua condição de refugiada quando um programa de TV australiano foi criticado por retratá-la como tal. “Sou uma refugiada, é o que sou e não me envergonho nem me irrito por isso. Sim, sou uma cidadã australiana e sou uma sul-sudanesa australiana, mas sigo sendo uma refugiada”, disse em entrevista no jornal britânico The Guardian em 2017.

A top model estreou pela Saint Laurent em setembro de 2016 e desfilou exclusivamente para a grife por duas temporadas antes de alcançar uma fama maior. Para a nova campanha da Chanel, ela foi fotografada pelo diretor criativo da marca Karl Lagerfeld, com um vestido preto marcado sob o peito com cinto. Lagerfeld a selecionou para representar uma linha que encarna “a sobriedade e a elegância atemporal” e celebrar a “elegância e modernidade” da marca.