Céu de Atenas fica laranja após tempestade de areia no Saara; veja fotos

Resíduos de uma tempestade de areia no deserto do Saara, no norte da África, pintaram o céu de Atenas e outras cidades gregas de laranja na noite de terça-feira 23. Segundo autoridades da Grécia, foi um dos piores episódios desse tipo a atingir o país desde 2018.

Uma névoa alaranjada sufocou várias regiões da nação mediterrânea após dias de ventos fortes vindos do sul, provocando limitações à visibilidade e levando autoridades a alertarem a população sobre riscos para a saúde, especialmente a respeito de problemas respiratórios. A Grécia já tinha sido atingida por nuvens de poeira do Saara no final de março e início de abril, que também sufocaram partes da Suíça e do sul de França, mas dessa vez a situação foi mais intensa.

🇬🇷🔶 April 23, 2024: Orange Skies* – African dust blanketing Greece has created an eerie image, making Athens look like a colony on Mars, reports a Greek meteorologist. 😳💭 pic.twitter.com/KtKE6lmbdB Continua após a publicidade — vegastar (@vegastarr) April 23, 2024

“É um dos episódios mais graves de concentração de poeira e areia do Saara desde 21 e 22 de março de 2018, quando as nuvens invadiram a ilha de Creta”, disse Kostas Lagouvardos, diretor de pesquisa meteorológica do Observatório de Atenas.

O serviço meteorológico grego disse que o céu começaria a clarear nesta quarta-feira.

Riscos para a população

Autoridades da Grécia alertaram que altas concentrações de poeira podem reduzir a luz solar e a visibilidade, dificultando a vida de motoristas. Ao mesmo tempo, aumentam as concentrações de partículas finas de poluição na atmosfera, representando riscos para pessoas com problemas de saúde e comorbidades.

The Parthenon veiled in orange by African dust | Photo by Giorgos Kontarinis, Eurokinissi | Athens 23rd April 2024 pic.twitter.com/GHnxWyI2Sc — Dr Kalliopi Nikita (@KalliopiNikita) April 23, 2024

O Saara libera de 60 a 200 milhões de toneladas de poeira mineral por ano. Enquanto as partículas maiores regressam rapidamente à Terra, as mais pequenas podem viajar milhares de quilômetros, atingindo potencialmente toda a Europa.

Incêndios florestais

Os fortes ventos que trouxeram poeira do Saara à Grécia nos últimos dias também alimentaram incêndios florestais fora de época no sul do país. O serviço de bombeiros disse na noite de terça-feira que um total de 25 focos de fogo eclodiram em todo o país nas últimas 24 horas.

Três pessoas foram presas na ilha turística de Paros, no Mar Egeu, sob suspeita de iniciar acidentalmente um incêndio na segunda-feira. Nenhum dano ou ferido significativo foi relatado e o fogo foi rapidamente contido. Outro incêndio que eclodiu na ilha de Creta, perto de uma base naval, foi controlado na terça-feira.