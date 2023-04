Cessar-fogo na Ucrânia não condiz com objetivos russos, diz Moscou

Após Alexander Lukashenko, presidente de Belarus e fiel aliado da Rússia, se mostrar favorável a um cessar-fogo sem pré-condições na Ucrânia, o Kremlin afirmou nesta sexta-feira, 30, que negociações de um acordo de paz duradouro não permitiriam que o país atinja os objetivos de sua “operação militar especial”.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a repórteres que o presidente russo, Vladimir Putin, vai discutir o assunto com o chefe de Estado bielorrusso na próxima semana. No entanto, segundo Peskov, os objetivos da Rússia na Ucrânia não podem ser alcançados no momento caso os combates sejam interrompidos.

“Em relação à Ucrânia, nada está mudando, a operação militar especial continua porque hoje esse é o único meio à nossa frente para atingir nossos objetivos”, afirmou o porta-voz.

De acordo com ele, partes do plano proposto pela China para a paz na Ucrânia eram “irrealizáveis ​​no momento, devido à falta de vontade – ou melhor, à incapacidade – do lado ucraniano de desobedecer a seus supervisores e comandantes”.

O comentário foi uma referência às alegações sem comprovação de Moscou de que aliados ocidentais da Ucrânia ordenaram que Kiev não busque um cessar-fogo.

Peskov reiterou que a Ucrânia deve aceitar as “novas realidades” no terreno, onde a Rússia tomou e alegou ter anexado mais de um sexto do território.

Em defesa, a Ucrânia afirmou que a Rússia deve retirar suas tropas como um precursor de qualquer acordo de paz. Kiev também acrescentou que qualquer cessar-fogo temporário só permitiria que a Rússia reagrupasse para uma futura ação militar.

Para Moscou, os Estados Unidos e seus aliados estão usando a Ucrânia como parte de uma “guerra híbrida” na qual o objetivo final é infligir uma derrota estratégica à Rússia. Em contrapartida, a Ucrânia e o Ocidente dizem que as reivindicações da Rússia são infundadas e não justificam a invasão.

