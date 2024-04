Cavalos do exército britânico fogem e provocam caos no centro de Londres

O exército britânico recuperou vários cavalos depois que eles escaparam da prestigiosa Household Cavalry, regimento de Cavalaria Blindada do Reino Unido, e debandaram pelo centro de Londres na manhã desta quarta-feira, 24, provocando caos. Todos os cinco cavalos fujões já foram recuperados, mas acredita-se que alguns tenham ficado feridos.

Virou viral

Nas redes sociais, circulam imagens impactantes mostrando dois cavalos – um aparentemente coberto de sangue – correndo por Aldwych, no centro de Londres.

Two army horses are seen running away through central London. One of them is in blood reportedly after colliding with a bus.#London #England #Scotland #Breaking pic.twitter.com/lmrFL5GYuR — Target Reporter (@Target_Reporter) April 24, 2024 Continua após a publicidade

Pelo menos quatro pessoas foram hospitalizadas devido a ferimentos provocados pelo incidente, mas por enquanto não há detalhes sobre suas condições. Na corrida, os animais colidiram com carros no centro da capital britânica e alguns correram até Limehouse, no leste da cidade.

Segundo a emissora britânica BBC, foi o barulho de um canteiro de obras em Belgravia que assustou os cavalos e os fez fugir, derrubando os militares de seus dorsos. Três ficaram feridos. Um porta-voz do exército britânico afirmou que um pedaço de concreto caiu de uma esteira transportadora e fez um estrondo ao atingir o solo.

Guardas do rei

Os “cavalos de trabalho” pertencem à Cavalaria Doméstica e estavam se preparando para serem inspecionados antes de uma série de ensaios para o desfile de aniversário do rei Charles III, que acontecerá em junho.

A Cavalaria Doméstica atua como guarda-costas oficial do rei e participa de tarefas cerimoniais. O regimento fica sediado no quartel do Hyde Park, a uma curta distância do Palácio de Buckingham.

Desafio

A Polícia da Cidade de Londres – a força que supervisiona o distrito financeiro de Londres – também relatou os acontecimentos nas redes sociais. Em comunicado postado no X, antigo Twitter, o órgão afirmou que seus agentes foram acionados “por volta das 8h40” (3h em Brasília), chamados porque “cavalos estavam soltos e correndo pela cidade”.

A vizinha Polícia de Westminster também foi acionada para conter a horda de animais.