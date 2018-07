Casal brasileiro é detido em Israel com 50 capsulas de cocaína no corpo

Um casal de brasileiros foi detido quando tentava entrar em Israel com 50 pequenas cápsulas de cocaína escondidas dentro do corpo, informou hoje a polícia israelense. Ainda de acordo com a polícia, as cápsulas valem milhares de euros.

“A investigação começou quando o casal chegou ao aeroporto internacional de Ben Gurion no dia 17 de junho”, afirmou em comunicado a Polícia, que mais tarde confirmou que tratava-se de tráfico de cocaína.

As forças de segurança suspeitaram de duas pessoas “de cerca de 40 anos” e as detiveram para submetê-las a interrogatório. À medida que o interrogatório avançava, os agentes consideraram a possibilidade de que os suspeitos levassem drogas nos seus corpos, e o casal foi levado a um hospital para ser examinado.

“No hospital foram encontradas 50 cápsulas e (dentro de todas elas) um peso total de meio quilo (de cocaína)”, detalhou a nota.

A identidade do casal ainda foi revelada. A Embaixada do Brasil em Israel não quis comentar o caso, alegando manter a confidencialidade de seus cidadãos.

A Polícia declarou que os suspeitos permanecerão detidos até o dia 4 de julho, e que estão sendo interrogados “por tentar traficar em Israel com drogas perigosas e ilegais”.

(Com EFE)