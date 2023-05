Casa de Hitler na Áustria será usada para treinamento de direitos humanos

Em mais uma reviravolta da longa disputa sobre o destino da casa onde Adolf Hitler nasceu, o imóvel agora vai ser utilizado para treinamento de direitos humanos para policiais. O líder nazista nasceu em um quarto alugado em 1889 e as obras de conversão do prédio localizado no município austríaco de Braunau am Inn, perto da fronteira alemã, estão programadas para começar no outono.

Em 2016, o governo da Áustria comprou a casa sob um pedido de compra compulsória, já que uma lei que permitia o confisco do imóvel em troca de 800 mil euros foi aprovada. Apesar das obras já estarem com data marcada, os planos continuam controversos, já que alguns austríacos querem demolir a casa por completo. De acordo com um comitê de especialistas, o prédio deveria ser derrubado para evitar que o local se torne um ponto de encontro para neonazistas.

No entanto, alguns críticos acreditam que demolir o prédio seria uma negação do passado da Áustria. Além disso, outros especialistas afirmam que o local deveria ser usado como casa de reconciliação ou como local para uma instituição de caridade. De acordo com a emissora austríaca ORF, as obras de construção devem ser concluídas até 2025, e a força policial deve se estabelecer por lá em 2026.

Após a queda do nazismo, a casa foi transformada em um santuário para Hitler – que morou lá por apenas alguns meses – ao mesmo tempo em que a cidade atraía uma onda de turistas. Em uma tentativa de impedir o turismo de extrema-direita, o governo austríaco alugou a casa de sua ex-proprietária, Gerlinde Pommer, durante décadas.

O local também foi usado por uma instituição de caridade como creche para pessoas com necessidades especiais até que Pommer bloqueou futuras reformas.

Os planos de transformar a casa em uma delegacia de polícia foram anunciados há três anos pelo Ministério do Interior.

