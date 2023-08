Caos em aeroportos do Reino Unido ‘vai durar dias’, diz ministro

O ministro dos Transportes do Reino Unido, Mark Harper, disse nesta terça-feira, 29, que o caos nos aeroportos do país, provocado por uma falha no controle de tráfego aéreo no início desta semana, continuará por “dias”.

Durante uma entrevista, Harper reconheceu que o “problema técnico”, que durou várias horas, impactou milhares de passageiros e duraria “alguns dias”.

“Muitos voos foram cancelados e levará alguns dias para que as pessoas voltem para onde deveriam estar”, disse Harper à emissora britânica BBC.

A notícia chega no momento em que os passageiros com destino ou origem no Reino Unido enfrentam “atrasos significativos” ou cancelamentos de voos depois que o sistema de planejamento de voo dos Serviços Nacionais de Tráfego Aéreo (SNTA) sofreu uma “falha em toda a rede”.

A falha ocorreu no último dia de um feriado de verão no Reino Unido, o que significa que muitos turistas foram afetados.

Embora o SNTA tenha confirmado na segunda-feira 28 em comunicado que a falha foi “identificada e corrigida”, pelo menos 790 partidas e 785 chegadas de voos em aeroportos britânicos foram canceladas, segundo a empresa de análise de aviação Cirium.

O viajante Lee Vanstone, que mora no Reino Unido, compartilhou no Twitter uma foto de outros passageiros esperando no aeroporto de Pisa na segunda-feira, depois que seu voo atrasou e, posteriormente, foi cancelado.

“Não há voos há dias”, escreveu ele. “Temos procurado em vários locais. Estamos presos aqui. Encontrei um lugar para dormir esta noite.”

Vários aeroportos e companhias aéreas do Reino Unido emitiram declarações notificando os passageiros sobre possíveis atrasos nesta terça-feira devido ao efeito indireto da falha.

“Devido aos problemas técnicos de ontem sofridos pelo Controle de Tráfego Aéreo do Reino Unido, pode haver alguma interrupção contínua em algumas rotas, incluindo cancelamentos de voos”, diz um comunicado do aeroporto de Heathrow, em Londres.

O segundo aeroporto mais movimentado do Reino Unido, Gatwick, afirmou na terça-feira que, embora “planeje operar em horário normal”, os passageiros devem “verificar o status de seu voo com a companhia aérea antes de ir ao aeroporto”.

London Gatwick plans to operate a normal schedule on Tuesday 29 August following disruption today (28 August). Passengers are however advised to check the status of their flight with the airline before travelling to the airport. — London Gatwick LGW (@Gatwick_Airport) August 28, 2023

Várias companhias aéreas, incluindo a easyJet e a British Airways, também aconselham passageiros a verificarem o estado do seu voo antes de irem para o aeroporto.