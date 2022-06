Candidato populista à Presidência da Colômbia se envolve em nova polêmica

Candidato à Presidência da Colômbia, o populista Rodolfo Hernández se envolveu em mais uma polêmica nesta sexta-feira, 17, a dois dias do segundo turno das eleições. Em vídeo publicado pela revista colombiana Cambio, ele parece festejando em um iate em Miami com mulheres e empresários, além de seu filho, Luis Carlos Hernández, envolvido no mesmo esquema de corrupção que o candidato.

O vídeo em questão é referente a outubro de 2021, quando Hernández já havia lançado sua candidatura. De acordo com uma fonte anônima, as despesas da festa foram bancadas pela farmacêutica Pfizer, que estava interessada em expandir seus negócios na Colômbia, e tinham vários de seus executivos presentes.

Rodolfo Hernández se refirió a la fiesta y dijo que había sido en unas vacaciones. Cambio conoció que entre los asistentes había lobistas interesados en negocios con Colombia https://t.co/etSYh4skn1 pic.twitter.com/ZTmfi0twiE — Cambio (@estoescambio) June 17, 2022

Em resposta, a empresa americana não se pronunciou a respeito das imagens, dizendo apenas que nenhum representante se encontrou com o populista na última semana, quando ele também esteve em Miami.

Há poucos dias já haviam sido divulgadas imagens do candidato a bordo do iate, porém elas não causaram alvoroço porque mostrava apenas o empresário dançando com uma mulher. Nesta sexta, no entanto, o vídeo completo, gravado no dia 9 de outubro de 2021, dá mais detalhes da festa. Segundo a Cambio, o iate é avaliado em 4,5 milhões de dólares e o aluguel por seis horas custa cerca de 20 milhões de pesos colombianos – 5 mil dólares.

Após a divulgação das imagens, Rodolfo Hernández usou sua conta do Twitter para, ao invés de explicar o ocorrido, atacar o seu adversário do próximo domingo, o esquerdista e ex-guerrilheiro Gustavo Petro.

“As pessoas acham ruim que eu tire férias em Miami, mas não reclamam quando Petro fica bêbado. Com tremenda embriaguez, subiu nas plataformas para falar com os eleitores. Eles estão desesperados”, disse.

Rodolfo Hernández chegou ao segundo turno das eleições com um discurso antissistema e diz ter acumulado uma fortuna de mais de 100 milhões de dólares por meio de sua consultoria. Entre as suas promessas de campanha estão o encolhimento do governo e, embora tenha empregado uma retórica inflamada contra a corrupção, ele está sob investigação por supostamente intervir em uma licitação de coleta de lixo durante seu mandato como prefeito de Bucaramanga para beneficiar uma empresa para a qual seu filho fez lobby. Ele nega as acusações.

Além disso, ele protagonizou alguns momentos polêmicos, como o vídeo em que agride o vereador Jhon Lopez após ser acusado de corrupção. O presidenciável também já contou ser admirador de Adolf Hitler, para depois pedir desculpas e dizer que tinha, na verdade, confundido o líder nazista com o cientista Albert Einstein.

Hernández tem como adversário o ex-guerrilheiro do M-19 e ex-prefeito de Bogotá Gustavo Petro, que tenta chegar à Presidência pela terceira vez. Ele se candidatou em 2010 e 2018, mas foi derrotado em ambas as eleições. Na véspera do primeiro turno, o candidato, que conta com a simpatia de setores da esquerda brasileira, agradeceu ao “apoio” do ex-presidente Lula, líder nas pesquisas nacionais de intenção de votos, e disse que, se eleito, pretende firmar uma parceria com o Brasil para “salvar a selva amazônica”.

Há menos de uma semana da votação, as pesquisas apontam um empate técnico dentro da margem de erro com uma pequena vantagem numérica para o populista – 48,2% a 47,2% – enquanto os dois candidatos correm para conquistar os votos dos que se abstiveram no primeiro turno (45% dos eleitores), além dos jovens e indecisos.