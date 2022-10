Canadenses agora podem pedir maconha por delivery no Uber Eats

Os usuários de maconha em Toronto, no Canadá, agora podem pedir a erva pelo serviço de entregas Uber Eats, em uma parceria com uma loja de cannabis que processa pedidos para três dispensários na cidade. O lançamento acontece na semana do quarto aniversário da legalização do uso recreativo da planta no país, nesta terça-feira, 18.

Para pedir, os clientes devem ter pelo menos 19 anos e apenas funcionários licenciados pelo governo fazem a entrega.

“O Leafly está capacitando o mercado de cannabis no Canadá há mais de quatro anos e apoiamos mais de 200 varejistas de cannabis. Estamos entusiasmados em trabalhar com a Uber Eats para ajudar os varejistas licenciados a trazer cannabis legais e seguros para pessoas de toda a cidade ”, disse Yoko Miyashita, CEO da Leafly em comunicado da UberEats.

O aplicativo de entrega apresentou a medida para motivar que pessoas não dirijam sob influência da droga, além de incentivar o comércio legal da maconha, pois o mercado ilícito ainda é grande no país e é responsável por cerca de 50% das vendas.

“Estamos em parceria com líderes do setor como o Leafly para ajudar os varejistas a oferecer opções seguras e convenientes para as pessoas em Toronto comprarem cannabis legal para delivery em suas casas, o que ajudará a combater o mercado ilegal e reduzir a condução com capacidade reduzida”, afirmou Lola Kassim, geral Gerente da Uber Eats Canada, no site da empresa.

Em junho deste ano, o Canadá deu outro passou para descriminalizará temporariamente a posse de pequenas quantidades de algumas substâncias ilícitas na Colúmbia Britânica, província do oeste do país. O governo da região pediu a isenção da lei sobre drogas depois que overdoses ceifaram mais de duas mil vidas no ano passado.

A medida entrará em vigor em 2023 e valerá por três anos, sendo o primeiro teste de liberação de drogas ilícitas no Canadá. Os adultos poderão possuir um total combinado de 2,5 gramas de substâncias como cocaína, metanfetamina e midomafetamina, popularmente conhecida como ecstasy.

A política de redução de danos que será adotada determina que adultos encontrados portando psicotrópicos para uso pessoal na localidade não serão presos, processados nem terão suas drogas apreendidas. Em vez disso, serão oferecidas informações sobre serviços sociais e de saúde disponíveis ao usuário, embora essas substâncias permaneçam ilegais no resto do país.

