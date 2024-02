Câmara dos EUA aprova impeachment de secretário de Biden

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira, 13, o impeachment de Alejandro Mayorkas, secretário de Segurança Interna do governo de Joe Biden, em meio à crise migratória na fronteira do país com o México.

O impeachment foi aprovado por apenas um voto (214 a 213) na Câmara. O processo agora será encaminhado ao Senado — com a maioria democrata na Casa, é provável que ele seja rejeitado.

Em comunicado após a votação, Biden acusou os republicanos de “partidarismo inconstitucional” ao mirar um “servidor público honrado só para jogar jogos políticos mesquinhos”. Mayorkas é o primeiro secretário de gabinete a ter impeachment aprovado na história dos EUA — o secretário de guerra William Belknap chegou a ser alvo de um processo em 1876, mas renunciou antes da votação.

Mayorkas atribui a crise fronteiriça ao Congresso por não ter atualizado as leis de imigração. Ele disse que a administração Biden não “assumiu a responsabilidade por um sistema falido. E estamos fazendo muito nesse sistema falido. Mas, fundamentalmente, o Congresso é o único que pode consertar isso.”