Câmara dos EUA aprova abertura de processo de impeachment de Biden

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos formalizou nesta quarta-feira, 13, a abertura do processo de impeachment do presidente americano Joe Biden, por suposto envolvimento nos polêmicos negócios internacionais de seu filho mais velho, Hunter Biden.

Com maioria republicana na Câmara, a investigação contra o democrata foi apoiada por 221 parlamentares — 212 foram contra. Para Biden ser retirado do cargo, o impeachment precisa ser apoiado na Câmara e por dois terços do Senado, Casa onde os democratas são maioria.

O procedimento foi iniciado em setembro, mas desde então apenas uma audiência foi realizada. Na ocasião, testemunhas afirmaram que não viam provas contra Biden. Uma comissão de parlamentares republicanos também iniciou investigações, mas não apresentou nenhuma evidência contra o presidente.

Em declaração, Biden afirmou que o processo “não tem fundamento” e condenou os republicanos. “Em vez de agirem para ajudar a melhorar a vida dos americanos, estão concentrados em me atacar com mentiras”, disse o presidente. “Em vez de fazerem o seu trabalho em questões urgentes, perdem tempo com esse factoide político infundado que até republicanos no Congresso admitem não ser baseado em fatos.”