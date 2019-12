Câmara começa debate sobre impeachment de Trump

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos abriu nesta quarta-feira, 18, a sessão que culminará na votação do impeachment do presidente Donald Trump, no início da noite. O processo deverá se estender pela tarde, mas é considerada inevitável a aprovação da Casa, onde os democratas compõem a maioria.

Contra Trump pesam dois artigos sobre os crimes de abuso de poder e de obstrução dos trabalhos do Congresso. O primeiro diz respeito a suas pressões sobre o governo de Vladimir Zelensky, da Ucrânia para que investigasse a atuação da família de John Biden, ex-vice-presidente e seu potencial adversário na campanha de 2020, em empresa envolvida em casos de corrupção. O segundo artigo trata de sua iniciativa de impedir funcionários de seu governo de testemunhar no inquérito na Câmara.

Os procedimentos foram abertos às 9h (11h em Brasília) com os debates dos parlamentares e o voto deles sobre as regras da votação. Por volta das 11h (13h em Brasília), deverm ser iniciados os debates sobre os dois artigos que embasam o processo de impeachment. Segundo a rede de televisão CNN, os republicanos tentarão tornar essa discussão mais lenta. A votação dos dois artigos se dará consecutivamente depois das 17h (19h em Brasília).

Assim que a sessão começou, os republicanos apresentaram uma moção para adiar a votação do caso, mas seu pedido não recebeu o número de votos necessário para ser aprovado e foi ignorado.

Para que o impeachment seja aprovado no plenário da Câmara é necessário apenas uma maioria simples. Nesta quarta, é preciso que 216 dos 433 deputados presentes votem a favor do afastamento para que o caso siga para análise no Senado. Na Câmara Alta os republicanos possuem maioria, por isso é esperado que Trump seja absolvido.

De acordo com a emissora CNN, enquanto a sessão na Câmara começava, Donald Trump manteve sua programação normal na Casa Branca e recebeu seus principais assessores para uma reunião realizada todas as manhãs.