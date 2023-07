Cachorro de Biden mordeu oficiais da Casa Branca 10 vezes em 4 meses

Entre outubro de 2022 a janeiro de 2023, um dos cachorros do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mordeu ou atacou agentes do Serviço Secreto americano, incluindo um incidente em que um deles precisou ir ao hospital, ao menos dez vezes, segundo registros do Departamento de Segurança Interna (DHS).

Através de um processo da Lei de Liberdade de Informação, a organização sem fins lucrativos Judicial Watch divulgou nesta terça-feira, 25, quase 200 páginas dos registros do Serviço Secreto. O grupo de vigilância de caráter conservador entrou com uma ação depois que o DHS “falhou em responder” adequadamente a um pedido feito em dezembro passado para os registros sobre incidentes que envolvessem mordidas de um pastor alemão de raça pura. De acordo com a organização, o pedido foi feito depois que eles receberam uma denúncia sobre o comportamento do cão.

Nomeado de Commander, o pastor alemão é o segundo cachorro de Biden que se comporta de forma agressiva e morde funcionários do Serviço Secreto e da Casa Branca. Os cães anteriores, chamados de Major e Champ, foram enviados para Delaware depois de atacarem funcionários. Algumas fontes próximas ao presidente afirmaram para a emissora americana CNN que Major pulava, latia e atacava funcionários e seguranças da mansão do executivo.

Apesar das denúncias, tanto a Casa Branca quanto o DHS minimizam situação. No entanto, o comportamento agressivo de ambos os cães levantam questões do porque outro pastor alemão foi levado à mansão executiva e por que os ataques se repetem.

A diretora de comunicações da primeira-dama, Elizabeth Alexander, afirmou por email à agência de notícias Associated Press que o complexo da Casa Branca é um ambiente muitas vezes “estressante” para os animais de estimação e que, atualmente, toda a família do presidente procura maneiras de melhorar a situação. Ela ainda reiterou que foram colocados áreas designadas para que o cachorro possa correr.

“O presidente e a primeira-dama estão incrivelmente gratos ao pessoal do Serviço Secreto e da Residência Executiva por tudo o que fazem para mantê-los, suas famílias e o país seguros”, acrescentou Alexander.

O porta-voz chefe do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi, também comentou à AP que a agência da Segurança Interna sempre procurou a “melhor forma de operar em torno de animais de estimação da família” e que os “incidentes são exceção”. Ele acrescentou que leva a “segurança” e o “bem-estar” de nossos funcionários extremamente a sério.

