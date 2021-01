Bush, Clinton, Carter e Obama condenam violência no Capitólio

Após a invasão ao Capitólio por apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quarta-feira 6, ex-presidentes americanos condenaram o acontecimento como “vergonha” e “tragédia”, além de acusarem o mandatário republicano de ter estimulado o movimento.

Entre os democratas, o ex-presidente Barack Obama (2009-2017) foi o primeiro a vir a público e condenar o evento. Em sua conta no Twitter, Obama disse que a “democracia e a própria verdade foram amplamente testadas”.

“Estaríamos nos enganando se tratássemos isso como uma surpresa total”, afirmou Obama, acrescentando que os distúrbios violentos foram “incitados” por Trump, “que continuou a mentir sem base sobre o resultado de uma eleição legal”.

Obama, que foi sucedido por Trump, também destacou o papel do Partido Republicano e de seus apoiadores na imprensa, os quais acusou de, “muitas vezes, não estarem dispostos a dizer a verdade a seus seguidores” sobre a vitória do democrata Joe Biden na eleição de 3 de novembro passado.

Já o ex-presidente Bill Clinton (1993-2001) disse que o evento foi uma “agressão sem precedentes” às instituições americanas, “alimentada por mais de quatro anos de políticas envenenadas”.

“A centelha foi acendida por Donald Trump”, denunciou.

Today we faced an unprecedented assault on our Capitol, our Constitution, and our country.



The assault was fueled by more than four years of poison politics spreading deliberate misinformation, sowing distrust in our system, and pitting Americans against one another.

— Bill Clinton (@BillClinton) January 7, 2021