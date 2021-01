Obama: ‘Nossa democracia e a própria verdade foram amplamente testadas’

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 6, o ex-presidente Barack Obama comentou a reação dos republicanos que se opuseram a certificar a vitória do Colégio Eleitoral de Biden.

“Nos últimos anos, nossas instituições, nossa democracia e a própria verdade foram amplamente testadas por aqueles que optaram por priorizar o ganho pessoal ou a ambição política sobre nossos princípios democráticos. E mesmo uma boa eleição não eliminará essas ameaças”.

Durante todo o dia, apoiadores de Trump protestaram nas ruas da capital contra a certificação. Um grupo mais exaltado invadiu o Congresso e promoveu quebra-quebra.

Durante todo o dia, apoiadores de Trump protestaram nas ruas da capital contra a certificação. Um grupo mais exaltado invadiu o Congresso e promoveu quebra-quebra.

No comunicado, o ex-presidente, ainda, parabenizou o reverendo Raphael Warnock por vencer a eleição como o primeiro senador negro pela Geórgia, colocando a vitória histórica de Warnock como um exemplo de por que o engajamento cívico – uma questão que Obama há muito defende – é importante.

“Os democratas na Geórgia e em todo o país devem se sentir bem hoje”, escreveu Obama. “Mas os últimos quatro anos nos mostram que mesmo fora da temporada eleitoral – e fora das disputas que atraem a atenção nacional – temos que permanecer engajados na vida cívica. ”

A vitória de Joe Biden na Geórgia em novembro e as duas cadeiras que serão em breve assumidas pelos democratas no Senado estadual “são uma prova do poder do trabalho incansável e muitas vezes não anunciado de organização de base”, escreveu Obama, “e da liderança resiliente e visionária de Stacey Abrams”.

Abrams, a ex-líder da minoria da Câmara do Estado da Georgia, passou dez anos trabalhando para expandir o eleitorado democrata.

“Meu amigo John Lewis certamente está sorrindo para sua amada Georgia esta manhã, enquanto as pessoas em todo o estado levaram adiante o bastão que ele e tantos outros passaram para eles”, escreveu Obama, referindo-se ao congressista democrata e ativista dos direitos civis que morreu em agosto.