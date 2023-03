Brian May, guitarrista do Queen, é nomeado cavaleiro pelo rei Charles III

Brian May, lendário guitarrista da banda de rock Queen, foi condecorado com o título de Cavaleiro do Império Britânico pelo rei Charles III no Palácio de Buckingham, em Londres, na terça-feira, 14. O músico agora passa a ser Sir Brian.

Junto com Freddie Mercury, May é um dos membros fundadores do Queen, em 1970. Apesar do nome da banda significar “rainha”, o músico só nomeado quando um rei subiu ao trono pelas suas contribuições à música e à caridade. Ele compareceu à cerimônia ao lado de sua esposa e atriz britânica, Anita Dobson.

Em publicação no Twitter, a conta oficial da banda parabenizou o guitarrista.

“O título de cavaleiro foi apresentado a Brian por Sua Alteza Real, o rei Charles. Parabéns, Sir Brian!”, diz o texto.

Arise Sir Brian May ⚔️🎸

Brian's investiture as a Knight of The Realm took place today at Buckingham Palace. The knighthood was presented to Brian by His Royal Highness, King Charles. Many congratulations, Sir Brian! 📸©️ Alamy pic.twitter.com/nE3ZmfvPSZ — Queen (@QueenWillRock) March 14, 2023

À rede BBC, May falou que está “muito feliz”, e que o título o motiva a “continuar a fazer o que eu faço”.

Além de estrela do rock, May também é doutor em astrofísica e ativista defensor dos direitos dos animais. Ele completou seu PhD em astrofísica pelo Imperial College London em 2007. O guitarrista havia feito uma pausa em seus estudos na década de 1970 para se concentrar nas atividades do Queen.

Em 2010, May também formou uma organização chamada Save Me Trust, para fazer campanha contra a caça à raposa e o abate de texugos no Reino Unido.

May chegou a fazer uma versão famosa de “God Save the Queen” do telhado do Palácio de Buckingham no Jubileu de Ouro da Rainha Elizabeth II, em 2002. Vinte anos depois, ele se apresentou novamente, dessa vez com o Queen, no Jubileu de Platina da rainha.