Brasileiro morto pelo Hamas é enterrado neste domingo

Michel Nisenbaum, cidadão com dupla nacionalidade israelense-brasileira, foi sepultado neste domingo, 26, em Ascalão, Israel.

Nisenbaum, de 59 anos, teve seu corpo recuperado pelo Exército de Israel em Gaza. Ele havia sido feito refém pelo Hamas em outubro do ano passado e seu corpo foi encontrado na sexta-feira, 24. Nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, Michel se mudou para Israel aos 12 anos e viveu no país por mais de 40 anos. Além dele, outros dois reféns, Hanan Yablonka e Orión Hernández, foram mortos no dia 7 de outubro de 2023, conforme informou o Exército israelense.

No Brasil, a notícia foi recebida com profunda consternação. O governo brasileiro, que retirou seu embaixador de Tel Aviv em fevereiro após uma crise diplomática entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, manifestou suas condolências. Lula, por meio de suas redes sociais, lamentou o ocorrido e expressou solidariedade aos familiares de Michel Nisenbaum.

* com Agências