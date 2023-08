Brasil assina marco de cooperação com ONU para desenvolvimento sustentável

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu nesta terça-feira, 1º, com a vice-secretária-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Amina J. Mohammed, em Brasília. Durante a visita, as lideranças participaram do evento “Acelerando a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: a Agenda 2030 no Brasil”, no Itamaraty, e assinaram o Novo Marco de Cooperação Brasil-ONU 2023-2027.

“A visita ao Brasil da segunda autoridade na hierarquia das Nações Unidas ocorre no contexto da renovação do compromisso brasileiro com o multilateralismo e com a pauta do desenvolvimento sustentável”, disse o Itamaraty, em comunicado.

O Ministro Mauro Vieira 🇧🇷 reuniu-se com a Vice-Secretária-Geral das @NacoesUnidas 🇺🇳, @AminaJMohammed. A visita da 2ª autoridade na hierarquia da 🇺🇳 ocorre no contexto da renovação do compromisso do 🇧🇷 com o #multilateralismo e com o #desenvolvimento sustentável. @Onu_Brasil pic.twitter.com/2VcgCFBP5P — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) August 1, 2023

Estabelecida pelas Nações Unidas em 2015, a Agenda 2030 tem como finalidade a promoção da “prosperidade” e da “paz” ao redor do mundo a partir de iniciativas sociais, ambientais e econômicas. Os 193 Estados-membros da ONU adotaram a proposta, que substituiu os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, encerrados há oito anos.

Ainda em 2015, a entidade estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas a serem cumpridos até 2030, que tratam de questões como o fomento ao emprego pleno, ao acesso à energia elétrica e à água, a equidade de gênero e o fim da fome. A visita de Mohammed reforça, então, a importância do acordo no cenário internacional e “marca o caminho” para o cumprimento desse objetivo, de acordo com o Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres na América Latina e no Caribe, que esteve presente no evento realizado em Brasília.

👥En el evento Acelerando la aplicación de los ODS: Agenda 2030 en Brasil, @AminaJMohammed fue enfática en el esfuerzo por lograr estas metas. El Marco de Cooperación desarrollado entre @govbr y @ONUBrasil, con participación de @UNDRR_Americas, marca el camino de este objetivo. pic.twitter.com/8t0sTb2ZEF — UNDRR Américas y el Caribe (@UNDRR_Americas) August 1, 2023

Além de Vieira e Mohammed, o evento que pautou a Agenda contou também com a participação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, e da secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento e Orçamento, Renata Amaral.

Em seguida, as lideranças assinaram o Novo Marco de Cooperação Brasil-ONU 2023-2027 (UNSDCF), que define cinco eixos temáticos: “Transformação Econômica”; “Inclusão Social”; “Meio Ambiente e Mudança do Clima”; “Governança e Capacidade Institucional”; e “Prevenção de Conflitos e a relação entre Ações Humanitárias, Ações de Desenvolvimento e Esforços de Consolidação da Paz”.

“A elaboração do UNSDCF contou com a participação de 165 representantes de 18 instituições dos três Poderes da República. Houve participação da sociedade civil durante todo o processo”, explicou o portal do governo brasileiro. “A plataforma Participa+Brasil e as redes sociais das Nações Unidas receberam contribuições de mais de 21 mil pessoas”.

