Boris Johnson vê crise piorar enquanto a Ômicron assusta o Reino Unido

Boris Johnson enfrenta cenário cada vez mais complicado no Reino Unido. Depois que a primeira morte pela variante foi confirmada no país, houve uma corrida na busca da dose de reforço e por kits de testes domésticos de Covid.

A alta demanda fez com que o site do Serviço Nacional de Saúde do país saísse do ar e as filas nos postos de vacinação ficassem gigantes.

Com base em modelos de testes da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, podem haver até 200 mil infecções por Ômicron por dia, com a cepa sendo responsável por 20% dos casos na Inglaterra.

Até o momento, 10 pessoas foram hospitalizadas no país com a variante.

O primeiro-ministro anunciou uma série de novas medidas de Covid-19 em face da chegada de uma nova onda de infecções por causa da variante, como trabalho de casa, passaportes de Covid e uso de máscara em votações no Parlamento.

Ele também anunciou o plano de que todos os adultos elegíveis na Inglaterra recebam a dose de reforço até o ano novo.

Continua após a publicidade

O objetivo anterior era até o final de janeiro. Mais de 500 mil doses foram dadas na segunda-feira (13), de acordo com dados do governo.

Para cumprir a meta de Johnson, será necessário distribuir 18 milhões de doses de reforço na Inglaterra em menos de três semanas.

Os líderes do Serviço Nacional de Saúde têm dúvidas sobre a capacidade de cumprir o plano, o que exigiria que batesse seu recorde diário de março de 756 mil doses aplicadas em um único dia para o resto do ano.

Agora, o líder da Grã-Bretanha enfrenta um grande teste de sua autoridade, com membros de seu próprio partido conservador se rebelando nesta terça-feira, 14, contra medidas anti-covid exigidas por ele.

O primeiro-ministro será forçado a contar com o apoio do Partido Trabalhista de oposição para aprovar as novas restrições.

Como se já não bastasse a nova variante aterrorizando o país, Boris Johnson também está envolvido em um escândalo devido a relatos de que Downing Street organizou uma série de festas para funcionários, quando o resto do Reino Unido vivia sob regras rígidas de isolamento.