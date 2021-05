Boris Johnson se casa em cerimônia secreta, diz imprensa britânica

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson se casou com Carrie Symonds, sua noiva desde 2019, neste sábado, 29, em uma cerimônia privada e até então mantida em sigilo, informaram diversos veículos britânicos como o The Sun e o The Times. Trinta convidados, incluindo o filho do casal, Wilfred, de um ano, testemunharam o casamento, realizado na Catedral de Westminster, em Londres.

De acordo com o The Sun, a noiva chegou à catedral em uma limusine, por volta das 14h locais. “Os dois estão absolutamente entusiasmados A coisa toda foi conduzida em grande segredo e planejada meticulosamente. Era um segredo só deles e isso tornou o dia tão especial”, contou ao tabloide um pessoa próxima à Carrie Symonds.

Boris, de 56 anos, e Symonds, 23, começaram a namorar em 2018. Na época, ele ainda ainda era casado com sua segunda mulher, Marina Wheeler, e ela era assessora de comunicação do Partido Conservador. No ano seguinte, quando Johnson se tornou primeiro-ministro, Carrie Symonds se tornou a primeira companheira a se mudar para a residência oficial de Downing Street sem ter uma união formal.

Este é o terceiro casamento de Johnson. O primeiro aconteceu em 1987, com Allegra Mostyn-Owen. A união foi anulada em 1993, sob alegação de que ele estaria tendo um caso com a advogada Marina Wheeler, com quem se casaria pouco depois e teria quatro filhos. O político também teve uma filha em um caso extraconjugal.

Apenas 30 pessoas puderam assistir ao casamento por se tratar do número máximo permitido para reuniões do tipo no Reino Unido, em meio à pandemia do novo coronavírus.