Bolsonaro telefona a presidente eleito do Uruguai e o convida para visita

O presidente Jair Bolsonaro telefonou nesta quinta-feira, 28, para o presidente eleito do Uruguai, Luis Lacalle Pou, para parabenizá-lo pelo resultado das eleições no país e convidá-lo para uma visita ao Brasil, segundo informou o Ministério de Relações Exteriores.

“O Presidente Bolsonaro fez votos de pleno êxito ao Presidente Lacalle no desempenho do mandato conferido pelos uruguaios e assegurou sua determinação de trabalhar em conjunto em prol do bem-estar dos dois povos”, diz a nota divulgada pelo Itamaraty.

Lacalle Pou foi declarado vencedor nesta quinta após uma contagem secundária realizada pela Corte Eleitoral do país. Daniel Martínez, candidato governista da Frente Ampla que concorria contra ele, reconheceu a derrota.

A apuração havia sido suspensa no domingo devido a estreita margem que separava Pou de Martínez. Com 98% das urnas apuradas, a diferença de votos entre os dois candidatos era de cerca de 28.666.

Na segunda-feira 25, Bolsonaro torceu por Lacalle Pou e afirmou que iria à sua posse caso a vitória fosse confirmada. “Espero, pelo que tudo indica, vai ser confirmado o Lacalle no Uruguai. Uma vez confirmando, vou ligar para cumprimentá-lo, e em março irei à posse”, disse.