Bolsonaro e Boris Johnson concordam em pedir cessar fogo na Ucrânia

Governo britânico informou que o primeiro-ministro Boris Johnson conversou com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) por telefone nesta quinta-feira, 3.

Johnson e Bolsonaro concordaram no telefonema sobre a importância de pedir o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia. A conversa vai de encontro aos posicionamentos das últimas semanas do líder brasileiro, que optou por manter a neutralidade e não condenar os ataques russos.

Segundo a assessoria de Johnson, Bolsonaro e premiê chegaram a um consenso e devem pedir o cessar-fogo imediato do conflito.

Eles também conversaram sobre cooperação em assuntos como segurança e comércio.

Até agora, o Planalto não se pronunciou sobre o diálogo com o Reino Unido.

Em atualização