Boca de urna indica vitória de Netanyahu em Israel

A primeiras pesquisas de boca de urna das eleições de Israel indicam uma vitória do partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, com uma vantagem de 4 assentos em relação ao seu maior oponente, o Azul e Branco do general reformado Benny Gantz.

Segundo as pesquisas de boca de urna divulgadas pelos canais de TV 12 e 13, o Likud de Netanyahu conseguiu 37 cadeiras, contra 33 do Azul e Branco.

Ainda de acordo com as previsões publicadas nesta segunda-feira, 2, os três principais partidos ultraortodoxos e de extrema direita do país teriam conquistado juntos 23 assentos. Com esse total, o bloco formado pelo Likud estaria a apenas um deputado de conseguir formar um governo de coalizão.

O Knesset, ou Parlamento, israelense é formado por 120 lugares, e a maioria de 61 deputados é necessária para formar o governo e eleger um premiê. Juntos, Likud e as legendas ultraortodoxos e de extrema direita têm 60 deutados. Já p bloco de centro-esquerda e árabes somaria 54.