Bilionária vietnamita é condenada à morte por fraude de US$ 12,5 bilhões

A magnata vietnamita do ramo imobiliário Truong My Lan foi condenada à morte por um tribunal no Vietnã nesta quinta-feira, 11. Ela é acusada de cometer a maior fraude financeira já registrada no país, tendo desviado 304 trilhões de dong (US$ 12,46 bilhões, ou mais de R$ 63 bilhões).

Lan é fundadora e executiva do grupo de desenvolvimento imobiliário Van Thinh Phat Group e está presa desde outubro de 2022. Ela foi considerada culpada pelos crimes de violação de regras bancárias, suborno e peculato.

“As ações da acusada minaram a confiança do povo na liderança do Partido (Comunista) e do Estado”, afirmou a sentença do júri, divulgada pela imprensa estatal.

Esquema de empréstimos

A lei do Vietnã não permite que qualquer indivíduo possua mais de 5% das ações de qualquer banco, mas Lan controlava cerca de 90% das ações do Saigon Commercial Bank (SCB). Além disso, segundo os promotores, a empresária de 67 anos organizou um esquema ilegal de empréstimos para desviar dinheiro do banco através de diversas empresas de fachada e subordinados.

Outras 85 pessoas que fizeram parte do esquema foram réus no julgamento, incluindo ex-funcionários do governo, antigos executivos do SCB e ex-chefes de bancos. Lan negou todas as acusações contra ela e culpou seus subordinados pelos crimes.

O julgamento, que teve início no dia 5 de março e aconteceu na cidade de Ho Chi Minh, faz parte de uma campanha nacional contra a corrupção conhecida como “Blazing Furnaces” (Forno Ardente) e liderada pelo secretário-geral do Partido Comunista, Nguyen Phu Trong. O caso é considerado o maior e mais midiático do país.

Os promotores estimaram que o valor total dos danos causados pelo esquema de corrupção foi de US$ 27 bilhões (R$ 137 bilhões) e o veredito exigiu que Lan devolva esse valor por completo ao Estado.