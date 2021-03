Biden tropeça ao subir em avião, mas está bem, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tropeçou três vezes ao subir as escadas do Air Force One, o avião presidencial americano, nesta sexta-feira, 19. O mandatário seguia de Washington a Atlanta para um discurso à comunidade asiático-americana após um tiroteio nesta semana.

De acordo com Karine Jean-Pierre, porta-voz da Casa Branca, os fortes ventos da Base de Andrews podem ter sido um fator para a queda.

“Está ventando muito lá fora”, disse Jean-Pierre aos jornalistas. “Mas ele está 100% bem”.

Biden tropeçou três vezes enquanto subia as escadas para entrar no avião. Ainda nos primeiros degraus, o presidente se agarrou no corrimão com uma das mãos e voltou a tropeçar logo em seguida. Ele pareceu esfregar o joelho esquerdo antes de se levantar, depois completou as escadas em um ritmo mais lento.

No topo das escadas, ele virou à imprensa e fez uma rápida saudação militar.

Biden falls three times up steps to Air Force One pic.twitter.com/eH4xg7UIv2 — The Independent (@Independent) March 19, 2021

A porta-voz não informou se o chefe de Estado recebeu atendimento médico após as pequenas quedas. No final de novembro, ele já tinha sofrido uma fratura no pé direito enquanto brincava com seus cachorros.

Aos 78 anos, Joe Biden é a pessoa mais velha a assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos.