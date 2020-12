Biden nomeia primeiro secretário da comunidade LGBT para seu gabinete

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou nesta terça-feira 15 a nomeação do ex-prefeito de South Band Pete Buttigieg como secretário de Transportes. O democrata de 38 anos concorreu contra Biden nas primárias do partido, mas desistiu da corrida em março deste ano.

Ao anunciar a nomeação de Buttigieg, Biden elogiou o parceiro de partido como um “líder, patriota e solucionador de problemas”. “Ele fala ao melhor que nós somos como uma nação”, disse o presidente eleito.

Buttigieg é homossexual, casado e veterano de guerra. Ele serviu durante sete anos no setor de inteligência e atuou como consultor da empresa de consultoria McKinsey.

O democrata é o segundo ex-rival de Biden nas primárias que ele decide somar à sua equipe de governo, depois de escolher Kamala Harris como vice-presidente. O futuro secretário foi uma revelação na campanha eleitoral, passando de prefeito de uma pequena cidade em Indiana a uma sensação midiática em nível nacional, apesar de sua campanha ter perdido fôlego e de ele ter se retirado antes da Super Terça, deixando o caminho livre para Biden.

Conhecido como “prefeito Pete”, ele se destacou na campanha com seu perfil de pupilo talentoso que combina suas credenciais de veterano da guerra no Afeganistão com um estilo inovador, que o levou a se apresentar abertamente como homossexual ao ingressar na política, após ter mantido sua orientação em segredo durante sua carreira militar.

A indicação ainda precisa ser confirmada pelo Senado. Porém, se for aprovada, Buttigieg poderia se tornar o primeiro membro assumido da comunidade LGBTQI+ a servir em um cargo de gabinete do presidente dos Estados Unidos.

