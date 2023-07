Biden não vai emitir um perdão para o filho, diz Casa Branca

A Casa Branca disse nesta quinta-feira, 27, que não há possibilidade de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitir um perdão para seu filho Hunter, que enfrenta acusações por não pagar impostos sobre mais de US$ 1,5 milhão (R$ 7,12 milhões) em receitas em 2017 e 2018.

Questionado se Biden poderia conceder tal perdão, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse em um briefing: “Não”.

Hunter Biden foi acusado, no mês passado, de dois crimes de contravenção por não pagar mais de US$ 100 mil (R$ 474.380) em impostos, referentes às suas receitas milionárias em 2017 e 2018.

Esperava-se que se declarasse culpado dos crimes na quarta-feira 26, depois de fazer um acordo com os promotores, que planejavam recomendar dois anos de liberdade condicional. No entanto, a justiça americana anunciou que Hunter Biden continua sob investigação ativa, sem revelar muitos detalhes.

Sabe-se que a juíza federal do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Maryellen Noreik, freou o acordo, que estava enfurecendo os republicanos. O partido, oposição da administração atual, acredita que o filho do presidente está recebendo tratamento preferencial.

Noreika, nomeada pelo ex-presidente republicano Donald Trump, disse na quarta-feira que a defesa de Hunter precisava resolver questões técnicas e levantou várias preocupações sobre seu papel no processo.

O plano também incluía um acordo sobre uma acusação separada. O filho do presidente foi acusado de possuir uma arma de fogo em 2018, quando era usuário de drogas, o que não é permitido pelas leis do país. Contanto que ele aderisse aos termos do acordo em relação ao delito financeiro, a questão da arma seria apagada de seu registro. Caso contrário, esse crime pode acarretar até 10 anos de prisão.

Os acordos sobrepostos criaram confusão para a juíza, que pediu esclarecimentos antes de seguir em frente.

“Parece-me que você está dizendo ‘apenas carimbe o acordo, Meritíssima'”, disse Noreika. Ela pediu aos advogados de defesa e promotores para explicarem por que ela deveria aceitar todos os termos. Nesse ínterim, Hunter Biden se declarou inocente das acusações fiscais.

Foi um desenvolvimento surpreendente na investigação de um ano, após uma resolução cuidadosamente negociada ao longo de várias semanas, incluindo um longo vaivém entre os promotores do Departamento de Justiça e os advogados do filho do presidente.

O acordo judicial pretendia aliviar o clima para Hunter Biden e evitar um julgamento, que teria gerado semanas ou meses de manchetes incômodas. Os republicanos insistem que ele só conseguiu um bom acordo por causa do pai, enquanto o Departamento de Justiça avança nas múltiplas investigações sobre Trump, o principal candidato presidencial do Partido Republicano em 2024.

