Biden critica projeto que proíbe falar sobre orientação sexual em escolas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou na terça-feira, 8, um projeto de lei que busca proibir que os professores falem sobre orientação sexual nas escolas da Flórida, prometendo “proteger” jovens que pertencem à comunidade LGBTQIA+.

“Quero que todos os membros da comunidade LGBTQIA+, especialmente as crianças que serão afetadas por esta lei de ódio, saibam que são amados e aceitos como são”, disse o presidente em publicação no Twitter.

I want every member of the LGBTQI+ community — especially the kids who will be impacted by this hateful bill — to know that you are loved and accepted just as you are. I have your back, and my Administration will continue to fight for the protections and safety you deserve. https://t.co/OcAIMeVpHL

— President Biden (@POTUS) February 8, 2022