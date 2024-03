Biden alcança número de delegados para indicação oficial dos democratas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alcançou nesta terça-feira, 12, número suficiente de delegados para ser confirmado como candidato do Partido Democrata nas eleições presidenciais.

Biden precisava de pelo menos 1.968 votos de delegados para conseguir a indicação. Nesta terça, venceu as prévias nos estados da Georgia e do Mississippi e obteve 2.007 delegados, segundo a Associated Press.

Já seu provável oponente, Donald Trump, também venceu na Georgia e se aproxima do número suficiente de delegados para conseguir a indicação do Partido Republicano. Ele precisa do apoio de 1.215 delegados e tem até agora 1.178.

Biden não enfrentou concorrência significativa na corrida pela nomeação, apesar de ter perdido alguns votos por pressão de eleitores insatisfeitos com seu apoio a Israel na guerra contra o Hamas, que já deixou mais de 30.000 palestinos mortos, e de ter perdido as primárias para Jason Palmer no território da Samoa Americana.

Trump teve alguns concorrentes. Os mais fortes, Ron DeSantis e Nikki Haley, desistiram ao longo da corrida pela indicação republicana.