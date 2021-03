Berlim reabre seus principais museus em meio a apreensão por alta de casos

Os museus nacionais de Berlim foram reabertos nesta terça-feira, 16, com medidas especiais que fazem parte de um plano de abertura gradual, em meio a um clima de ceticismo devido a um recente aumento nos casos do novo coronavírus. Dentre os museus estão a Antiga Galeria Nacional e o Museu das Culturas Europeias.

A Alemanha começou no início de março uma tímida reabertura de alguns comércios não essenciais, como salões de beleza e centros de estética, devido a uma queda no número de infectados pela Covid-19. A tendência, porém, parece ter sido revertida devido a uma nova alta nos casos, causada possivelmente pela circulação das novas variantes do vírus no país.

A média acumulada nos últimos sete dias aumentou para 84 casos a cada 100 mil habitantes, contra 82,2 da última segunda-feira e 67,5 da primeira semana de março. Foram contabilizados 5.480 novos casos nas últimas 24 horas, 1.200 a mais que na última terça-feira.

Como parte das medidas de relaxamento, os museus do país começaram a ser reabertos no dia 8 de março, porém a capital optou por esperar. A Ilha dos Museus de Berlim, uma das principais atrações culturais da capital alemã com cerca de três milhões de visitantes por ano, volta a receber público na maioria de suas instituições nesta terça. A reabertura dos demais museus está prevista para o dia 1º de abril, caso não haja um novo aumento nos casos.

Para cumprir os requisitos de segurança e higiene, os ingressos serão vendidos somente de forma online e será permitida a aquisição apenas de bilhetes únicos, sendo proibida a venda de passes especiais, que dão direito a mais de uma atração. O acesso será limitado a um visitante a cada 40 metros quadrados, sendo obrigatório o uso de máscara, além do respeito à distância mínima de um metro e meio. Além disso, não será permitida a reserva de visitas guiadas ou inscrição de grupos.

Os museus de Berlim ficarão abertos de terça a domingo de 12h às 18h, enquanto os cafés e outros serviços do local permanecerão fechados no momento.

A Alemanha registrou 2.585.385 casos do novo coronavírus até o momento, contabilizando 73.701 mortes. Mais de 9 milhões de doses da vacina foram aplicadas na população.