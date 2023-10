Base militar dos EUA no sul da Síria é atacada por drones

Uma base militar no sul da Síria, onde soldados dos Estados Unidos fazem treinamentos como parte de uma ampla campanha contra o grupo Estado Islâmico, foi atacada nesta quinta-feira, 19, por drones.

Segundo a agência de notícias Associated Press, um drone foi abatido e outro causou ferimentos leves. As informações foram confirmadas por duas autoridades americanas à agência em condição de anonimato, já que a Casa Branca ainda não emitiu um anúncio oficial sobre o incidente.

Os ataques ocorrem após investidas semelhantes nos últimos dias. Ao menos três drones tentaram atingir duas bases aéreas americanas no Iraque, também segundo a Associated Press. As forças dos Estados Unidos interceptaram todos os três, mas só conseguiu destruir dois.

O terceiro drone, apenas danificado no ar, provocou ferimentos leves entre as forças na base, de acordo com um comunicado divulgado nesta quarta-feira 18 pelo Comando Central dos Estados Unidos.

Os ataques contra bases militares dos Estados Unidos ocorrem em meio a protestos e tumultos nos países árabes do Oriente Médio, após uma explosão em um hospital de Gaza. O Hamas atribuiu o incidente, que deixou ao menos 500 palestinos mortos, a um bombardeio de Israel, que por sua vez disse que a tragédia foi causada por um foguete falho da Jihad Islâmica Palestina, grupo aliado ao Hamas.

De acordo com avaliações iniciais da inteligência americana, as evidências apontam que o disparo contra o Hospital Batista al-Ahli Arabi veio de áreas controladas pelo Hamas, em Gaza, alimentando a narrativa de Israel.

