Barcelona anuncia data de conclusão da Sagrada Família, 140 anos depois

A construção da última das seis torres do grande templo católico da Sagrada Família, em Barcelona, será finalizada em 2026 e marcará a conclusão das obras na basílica, após 140 anos desde seu início, anunciaram autoridades locais nesta semana.

“A Capela da Assunção deverá estar concluída em 2025 e a Torre de Jesus Cristo, em 2026”, disse um comunicado divulgado pela administração da Sagrada Família.

A igreja se tornará a mais alta do mundo após o final das reformas, com a torre de Jesus Cristo medindo 172,5 metros e contendo uma cruz de 17 metros de altura no topo. Com esse marco, a basílica ultrapassará a Catedral de Ulm, na Alemanha.

A licença de construção do monumento foi concedida pela Câmara Municipal de Barcelona apenas em 2019, já que as autoridades só foram informadas que o edifício estava sendo construído ilegalmente por mais de 130 anos em 2016.

A basílica foi reconhecida como Patrimônio Material da Unesco em 1984 e foi consagrada pelo papa Bento XVI em 2010, permitindo a realização de missas.

A construção do projeto do arquiteto catalão Antoni Gaudí teve início em 1882 e planejava construir 18 grandes torres em formato de fuso, onde cada torre representaria uma figura bíblica diferente. As figuras homenageadas são os 12 apóstolos, os quatro evangelistas, a Virgem Maria e Jesus. Após a morte de Gaudí, em 1926, estima-se que apenas cerca de 15% do projeto havia sido concluído. No final da década de 1930, diversos desenhos e modelos do arquiteto foram destruídos durante a Guerra Civil Espanhola, interrompendo a construção da igreja.

O projeto atual se baseia nos materiais de Gaudí que resistiram ao período da Guerra Civil e em adaptações reinventadas do modelo original.