Colisão de aviões com centenas de passageiros deixa 5 mortos em Tóquio

Um avião da companhia aérea Japan Airlines colidiu, nesta terça-feira, 2, com uma aeronave da Guarda Costeira japonesa no aeroporto de Haneda, em Tóquio. O acidente provocou um grande incêndio na pista, mas todos os 379 passageiros e tripulantes do avião comercial conseguiram escapar.

No entanto, de acordo com o ministro dos Transportes do Japão, Tetsuo Saito, cinco dos seis tripulantes da aeronave da Guarda Costeira morreram no acidente. Um porta-voz da Guarda Costeira disse que o capitão da aeronave deixou o local do acidente com ferimentos leves.

Como aconteceu?

O acidente ocorreu depois que o avião da Japan Airlines, um Airbus A350, derrapou na pista do aeroporto após o pouso. Em seguida, ele foi dominado pelas chamas, apesar de uma grande operação dos bombeiros locais contra o fogo.

Fotos e vídeos feitos pelos passageiros, que circulam nas redes sociais e foram divulgadas pela emissora pública japonesa NHK, mostraram alguns momentos da luta dos que estavam à bordo do Airbus para deixar a cabine cheia de fumaça e correr pela pista, para longe do incêndio. De forma surpreendente, todos os 367 passageiros e 12 tripulantes conseguiram fugir ou foram resgatados.

Colisão de rotas

A Guarda Costeira confirmou nesta terça-feira que a colisão envolveu uma de suas aeronaves, um avião de patrulha marítima Dash-8, se dirigia ao aeroporto de Niigata, na costa oeste do Japão. Lá, faria uma entrega de ajuda humanitária às pessoas atingidas por um poderoso terremoto que ocorreu no dia de Ano-Novo, matando pelo menos 48 pessoas.

Um porta-voz da Japan Airlines, por sua vez, disse que seu avião partiu do aeroporto Shin-Chitose, na ilha de Hokkaido, no norte do país.

Medidas

O gabinete do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, afirmou que ele instruiu as agências pertinentes do governo a coordenarem-se para avaliar os danos do acidente rapidamente, bem como fornecer informações ao público.

Um porta-voz do aeroporto de Haneda, enquanto isso, afirmou nesta terça que todas as pistas foram fechadas após o incidente.

