Japão emite alerta de tsunami após série de terremotos

A Agência Meteorológica do Japão emitiu alerta de tsunami para regiões costeiras do oeste após uma série de terremotos atingir o país nesta segunda-feira, 1º. Segundo dados preliminares, a magnitude do maior tremor registrado foi de 7,6.

De acordo com a rede de televisão japonesa NHK, ondas de cerca de 1 metro já atingiram a costa, e outras ainda maiores, de até 3 metros, podem ser esperadas.

Mais cedo, o Japão havia emitido alerta de “grande tsunami”, mas baixou o nível do risco. Foi a primeira vez que o país emitiu esse tipo de alerta desde março de 2011, quando um terremoto de magnitude 9,1 provocou um tsunami de mais de 10 metros de altura na região de Tohoku. A água chegou até a usina de Fukushima, provocando um dos piores desastres nucleares de todos os tempos.

O governo pediu que residentes das regiões atingidas deixem suas casas. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, orientou que a população continue em “alerta” para possíveis novos terremotos.

Os tremores danificaram estradas e construções. O transporte e serviços de comunicação também foram afetados e as autoridades avisaram sobre a possibilidade de falta de energia elétrica.

Alertas de tsunami também foram emitidos pela Coreia do Sul, Coreia do Norte e Rússia, para áreas do extremo leste do país.