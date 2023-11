Aeronave militar dos EUA cai no Japão e deixa ao menos um morto

Um avião militar dos Estados Unidos que levava seis pessoas caiu no mar da costa oeste do Japão nesta quarta-feira, 29, matando ao menos um membro da tripulação, de acordo com a Guarda Costeira japonesa. O estado de saúde de outros dois tripulantes que foram retirados do mar ainda é incerto.

De acordo com a Guarda Costeira, destroços do avião híbrido V-22 Osprey foram encontrados a cerca de 3 quilômetros da ilha de Yakushima.

O acidente aconteceu pouco antes das 15h, no horário local, e testemunhas afirmaram que o motor esquerdo da aeronave parecia estar em chamas quando ela se aproximava do aeroporto de Yakushima para um pouso de emergência, apesar do tempo bom e do vento fraco.

Segundo a emissora japonesa NHK, citando um representante de uma cooperativa de pesca local, barcos de pesca que estavam na área encontraram três pessoas na água.

Os Estados Unidos têm cerca de 54.000 soldados no Japão, muitos deles na estrategicamente importante cadeia de ilhas do sul, num contexto de crescente assertividade militar chinesa no Mar do Sul da China.

Casos recentes

Os Ospreys – que podem funcionar como helicóptero e aeronave turboélice – estiveram envolvidos em uma série de acidentes fatais recentemente. Em agosto, um modelo similar caiu no norte da Austrália durante um exercício militar, matando três fuzileiros navais dos EUA entre os 23 a bordo.

Em 2017, três fuzileiros navais morreram quando um Osprey caiu após atingir a traseira de um navio de transporte enquanto tentava pousar no mar, na costa norte da Austrália.

