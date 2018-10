Avião com Melania Trump faz pouso de emergência nos EUA

O avião no qual viajava a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, foi obrigado nesta quarta-feira a fazer um pouso de emergência poucos minutos depois de decolar devido a um problema técnico na aeronave que provocou fumaça na cabine, informou a imprensa americana.

O incidente, que aconteceu no início da manhã, levou o piloto do avião a retornar à base de Andrews, em Maryland, de onde tinha decolado apenas 10 minutos antes, de acordo com os jornalistas que acompanhavam a primeira-dama em sua viagem.

A equipe do voo distribuiu toalhas úmidas às pessoas a bordo e deu instruções para que cobrissem o rosto com elas para evitar que respirassem a fumaça.

Por enquanto, não se sabe quais foram as causas do problema. Ninguém se feriu.

EARLIER: @FLOTUS Melania Trump's plane returns to Joint Base Andrews because of a "mechanical problem" https://t.co/m1tjsLAz2g pic.twitter.com/t6CCdfBfeY — The Hill (@thehill) October 17, 2018

A primeira-dama pretendia viajar à Filadélfia para participar de um ato da campanha “Be Best” (Seja Melhor), uma ação voltada para crianças e destinada a lutar contra o abuso de opióides e contra o assédio na internet.

Ainda não foi confirmado se Melania manterá seus planos de viajar ou se permanecerá em Washington.

(Com EFE)