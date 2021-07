Avião militar cai nas Filipinas deixando 31 mortos e dezenas de feridos

Um avião militar caiu neste domingo, 4, no sul das Filipinas. A bordo estavam 92 pessoas, entre elas três pilotos e cinco tripulantes. Até o momento, 31 pessoas morreram — sendo ao menos dois civis que estavam no terreno onde ocorreu o acidente. Mais de 50 ficaram feridas e 17 estão desaparecidas, informaram as Forças Armadas do país.

O exército afirmou que não há sinais de que a aeronave tenha sido atacada. Uma investigação vai começar assim que a operação de resgate chegar ao fim. O Lockheed C-130 Hercules, avião de transporte usado por militares, foi partido ao meio em uma tentativa de pousar na ilha de Joló, em Sulu. Diversos passageiros são recém-formados do treinamento militar e estavam a caminho da ilha para reforçar uma área de conflito na região onde atuam grupos separatistas muçulmanos, como o Abu Sayyaf.