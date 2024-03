Avião desvia da rota na Indonésia após pilotos adormecerem durante o voo

O piloto e o copiloto de uma companhia aérea indonésia adormeceram por cerca de meia hora durante um voo que estava a cerca de 36.000 pés de altura. A aeronave, que levava 153 passageiros a bordo, desviou da rota devido ao incidente, que ocorreu em janeiro, segundo comunicado do governo do país divulgado no sábado 9.

As autoridades informaram que uma investigação foi aberta para apurar o caso, depois que um relatório de incidente foi divulgado. Segundo a agência de notícias AFP, os dois pilotos foram suspensos pela companhia indonésia. Ambos não foram identificados no relatório.

Segundo a investigação, ninguém ficou ferido e a aeronave não foi danificada.

O que aconteceu no voo

O Airbus A320 da Batik Air Indonesia saiu do Aeroporto Halu Oleo, em Kendari, com destino ao Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta, em Jacarta no dia 25 de janeiro.

Durante o voo anterior, com destino a Kendari, o copiloto, um jovem de 28 anos e cerca de 1.600 horas de voo, disse ao piloto em comando, de 32 anos e cerca de 6.300 horas de voo, que estava casado, pois acordou diversas vezes durante a noite para cuidar de seus filhos gêmeos recém-nascidos. Por isso, o segundo piloto em comando foi autorizado a descansar por cerca de meia hora.

Durante o voo de volta a Jacarta, o piloto que não tinha dormido no voo anterior pediu para o copiloto assumir o comando para que ele pudesse descansar. O piloto chegou a acordar em seguida e perguntar para ao secundário se ele queria descansar, o que foi negado.

Segundo o relatório, o segundo piloto “adormeceu inadvertidamente” cerca de 20 minutos depois. A torre de controle tentou entrar em contato com os pilotos sem sucesso enquanto ambos estavam dormindo.

O piloto autorizado a descansar acordou cerca de 28 minutos depois e percebeu que o avião tinha saído do curso. De acordo com o relatório, o PIC [piloto em comando] acordou o SIC [segundo em comando] e logo em seguida respondeu ao chamado de outro piloto e do centro de controle aéreo de Jacarta.

O piloto primário teve um período de descanso de 35 horas antes do voo, enquanto o secundário teve 53 horas de descanso.

Medidas de precaução

Com objetivo de evitar que incidentes semelhantes aconteçam novamente, o Conselho de Segurança indonésio recomendou algumas medidas de precaução. Dentre elas, uma lista de verificação pessoal da companhia para pilotos, verificando o estado físico e mental dos funcionários antes da viagem.

De acordo com a investigação, a cabine deveria ser verificada a cada meia hora, mas houve uma “ausência de procedimentos detalhados” que “poderia ter tornado a política de verificação da cabine incapaz de ser implementada adequadamente”.

A KNKT recomendou “que a Batik Air Indonesia desenvolva orientações e procedimentos detalhados para garantir que a lista de verificação pessoal IM SAFE possa ser usada para avaliar adequadamente a condição física e mental do piloto.”

Segundo a AFP, a companhia aérea alegou que “opera com uma política de descanso adequada” e que está “empenhada em implementar todas as recomendações de segurança”.