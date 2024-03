Avião de combate russo cai no mar, na costa da Crimeia; veja vídeo

Um caça russo caiu no mar perto de Sebastopol, na península da Crimeia, na quinta-feira 29, segundo autoridades russas. No entanto, sem detalhes sobre a causa do acidente, surgiram diversas especulações – desde um ataque ucraniano até fogo amigo, partindo de outro piloto militar da Rússia. A Ucrânia não comentou sobre as alegações, mas a região tem sido alvo frequente de ataques ucranianos durante a guerra de dois anos.

Imagens online mostraram um jato em chamas, caindo em espiral no mar e explodindo. A Radio Free Europe e a Radio Liberty informaram que o avião se tratava de um caça Su-35. Mikhail Razvozhayev, governador da cidade portuária de Sebastopol, confirmou o acidente em uma postagem no aplicativo de mensagens Telegram. Ele disse que o piloto da aeronave foi ejetado do avião e que nenhum civil ou estrutura foi atingido no acidente.

“Ele foi resgatado por equipes de resgate do Serviço de Resgate de Sebastopol a uma distância de duzentos metros da costa. Sua vida não está em perigo”, escreveu Razvozhayev, sem dar mais detalhes sobre as causas da queda do avião.

Especulações

Maria Avdeeva, uma especialista em segurança ucraniana, afirmou em uma postagem no X, antigo Twitter, que o caça russo havia sido abatido. “Jato militar russo abatido sobre Sebastopol. É uma pena que ainda possuam muitos, enquanto a Ucrânia aguarda os F-16 (do Ocidente)“, disse Avdeeva.

Russian military jet shot down over Sevastopol. It's unfortunate they still possess many, while Ukraine awaits F-16s. pic.twitter.com/90Gkiv0h6v — Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 28, 2024

Continua após a publicidade

Outros canais pró-Ucrânia do Telegram especularam que a causa foi fogo amigo. Anton Gerashchenko, ex-conselheiro do ministro de assuntos internos da Ucrânia, escreveu em uma postagem no X que blogs militares russos disseram que o avião “poderia ter sido abatido pela defesa aérea russa”.

Tensões elevadas na Crimeia

O acidente ocorre num momento em que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia se espalha para a Crimeia, território ucraniano que Moscou anexou em 2014. Na semana passada, as forças de Kiev atingiram dois grandes navios de desembarque russos na península, que faziam parte da Frota Russa do Mar Negro. As defesas aéreas ao redor da cidade disseram ter derrubado pelo menos 10 mísseis ucranianos no final de semana, e que uma pessoa morreu depois que um fragmento de foguete atingiu sua casa.

O jornal ucraniano Kyiv Post informou na quinta-feira que a Rússia reuniu mais soldados na Crimeia nas últimas semanas, em meio a preocupações com a região. Imagens de satélite de outubro passado mostraram que a Frota do Mar Negro estava deixando Sebastopol para a cidade portuária de Novorossiysk, no Mar Negro.